Kobe Bryant rêvait de jouer avec Dirk Nowitzki et l’a un peu dragué

Dirk Nowitkzi peut se vanter de n'avoir jamais porté d'autre maillot en NBA que celui des Dallas Mavericks. Une particularité qu'il partage avec quelques autres monuments de la ligue, comme Kobe Bryant, fidèle aux Los Angeles Lakers jusqu'à la fin de sa carrière. Ce que l'on sait moins, c'est que ces deux indécrottables de leurs équipes respectives auraient peut-être pu jouer ensemble un jour. En tout cas, Kobe l'aurait souhaité et avait commencé à discuter de ça avec l'Allemand, comme le rapporte Nick Friedell d'ESPN.

"Il y a une saison où Kobe Bryant m'a contacté. C'était évidemment un honneur. Il me semble que c'était après le titre avec Dallas et mon contrat de 4 ans prenait fin. Kobe était toujours en train de faire son truc à Los Angeles. On a parlé, discuté par SMS et tout ça. Je lui ai répondu : 'Je suis désolé, tu sais ce que c'est. Dallas est ma ville, ma maison. Je pense que je me sentirais bizarre avec un maillot différent".

C'est une bonne nouvelle que les deux hommes n'aient jamais joué ensemble. Le "what if" potentiel aurait effectivement été séduisant sur le papier, mais on aurait quand même trouvé ça dommage que l'un ou l'autre soit obligé de quitter la franchise de son coeur pour rejoindre un projet différent.

Dirk Nowitzki et Kobe Bryant s'étaient affrontés en 2011 en playoffs, l'année du titre des Mavs. Dallas avait balayé les Lakers à la surprise générale, provoquant la retraite de Phil Jackson dans la foulée.

