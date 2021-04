Michael Jordan va introduire Kobe Bryant au Hall of Fame, les larmes vont couler…

Dans un mois, jour pour jour, les membres de la cuvée 2020 du Hall of Fame pourront enfin faire leur entrée au Panthéon du basket américain. Reportée à cause du Covid, la cérémonie toujours très attendue aura lieu le 15 mai à Springfield. Et c'est peu de dire que cette classe de 2020 va marquer les esprits... La direction du Hall of Fame a confirmé jeudi que c'est bien Michael Jordan qui fera le discours d'introduction de Kobe Bryant, tragiquement décédé en janvier 2020.

On se souvient du speech magnifique et des larmes déchirantes de MJ pour son "petit frère" lors du memorial organisé au Staples Center l'année dernière. "His Airness" aura l'occasion de rendre un nouvel hommage appuyé à la carrière du Black Mamba.

Michael Jordan en larmes pour rendre hommage à Kobe Bryant

Dans le même temps, d'autres moments forts sont à prévoir. Tim Duncan sera introduit par son ancien coéquipier aux Spurs, David Robinson. Kevin Garnett, lui, aura droit au soutien d'Isiah Thomas, qu'il a choisi pour son discours d'introduction.

Les autres membres de cette classe 2020 du Hall of Fame, clairement l'une des plus belles de l'histoire, sont Tamika Catchings, Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Eddie Sutton, Barbara Stevens et Patrick Baumann, l'ancien président de la FIBA, décédé en 2018.