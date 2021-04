Voici une brève que l'on n'aurait jamais imaginé lire : le contrat qui liait Kobe Bryant et Nike vient de se cloturer. Alors que les coloris s'enchainaient sur les silhouettes rétros et sous le concept Protro, la belle histoire d'amour se stoppe nette. C'est Nick Depaula, insider sneaker qui l'a annoncé de manière laconique : […]

Voici une brève que l'on n'aurait jamais imaginé lire : le contrat qui liait Kobe Bryant et Nike vient de se cloturer. Alors que les coloris s'enchainaient sur les silhouettes rétros et sous le concept Protro, la belle histoire d'amour se stoppe nette.

C'est Nick Depaula, insider sneaker qui l'a annoncé de manière laconique : "Vanessa Bryant n'a pas renouvelé le contrat. Kobe et Nike, c'est terminé." Néanmoins, cela ne signifie pas que tout soit perdu, et une nouvelle phase de négociation va certainement s'ouvrir. La marque au swoosh a toujours énormément investi dans les modèles performances du Black Mamba, et sa personnalité a toujours été au centre de la division basketball. D'ailleurs, pourquoi pas un Kobe Building à Beaverton dans le QG de Nike, ou une licence ultra longue durée, voire une marque comme a pu le faire Jordan Brand ? Cette dernière option semble plus dure à envisager, vu que l'industrie du basketball performance n'est plus aussi bankable qu'avant.

Dans tous les cas, difficile d'imaginer le swoosh sans le Mamba, et inversement. Il y a fort à parier que les prix vont de nouveau s'envoler en attendant la nouvelle signature, où qu'elle soit. Mais si vous vous rappelez de la dernière free agency sneaker de Kobe, cela avait été dantesque !

Voici le communiqué de presse de Nike publié ce jour :

"Kobe Bryant était une part importante dans la profonde relation entre Nike et ses clients. Il nous a tiré vers le haut, et rendu meilleurs tous ceux qui ont travaillé autour de lui. Même si notre relation contractuelle s'est achevée, il reste et restera un membre profondément aimé de notre famille."