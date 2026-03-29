Kristaps Porzingis, un futur déjà écrit ?

Lors de la dernière deadline des trades en février, les Golden State Warriors ont récupéré Kristaps Porzingis. La franchise californienne a toujours eu l'intention de prolonger l'intérieur, dont le contrat expire cet été.

Mais quid des envies du Letton ? Jusqu'à maintenant, il a eu du mal à véritablement lancer son aventure chez les Dubs. Handicapé par une maladie puis par une blessure, Porzingis a seulement disputé 10 matches : pour 17,1 points, 4,7 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne.

Cependant, sur les 3 dernières rencontres, il a tout de même connu une montée en puissance. Et surtout, l'ex-pivot des Boston Celtics se sent bien à GS ! D'après les informations du média NBC Sports Bay Area, Porzingis est "séduit" par la possibilité de s'inscrire sur la durée chez les Warriors.

Sans surprise, il souhaite saisir l'opportunité d'évoluer avec Stephen Curry dans sa carrière. Puis surtout, après des dernières années compliquées sur le plan physique, il fait confiance au staff médical de Golden State, notamment envers le docteur Rick Celebrini.

Bien évidemment, les deux parties devront aussi s'entendre financièrement. Mais sur le papier, l'histoire entre Kristaps Porzingis et les Warriors semble bien partie pour durer.

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