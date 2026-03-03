Steve Kerr évoque la « maladie mystérieuse » de Porzingis

Toujours absent depuis son arrivée à Golden State, Kristaps Porzingis souffre d’une "maladie mystérieuse" selon Steve Kerr. Pendant ce temps, Kuminga brille à Atlanta et relance les débats autour du trade...

Les Golden State Warriors espéraient voir Kristaps Porzingis rapidement intégrer la rotation après son arrivée lors de la trade deadline. Pour l’instant, le pari ressemble davantage à une zone de brouillard qu’à un renfort décisif. Le pivot letton va manquer son neuvième match sur les dix derniers depuis son transfert, toujours à cause de la même maladie contractée à Boston et qui continue d’intriguer en Californie.

Interrogé sur la situation, Steve Kerr n’a pas vraiment apporté d’éléments rassurants. Il a simplement lâché : « Pas vraiment. Pas vraiment. C’est un peu mystérieux. » Puis le coach des Warriors a reconnu que l’organisation cherchait encore des réponses concrètes.

« On travaille évidemment avec lui et on espère qu’il pourra obtenir plus de clarté, qu’il puisse franchir un cap et atteindre un point où il sera en bonne santé de manière constante. »

En attendant, le flou demeure total. Et Kerr refuse d’entrer dans le moindre détail médical :

« Je ne vais même plus avancer de théories, ni de théories médicales. »

Pressé par les journalistes intrigués de préciser si le staff savait au moins si la situation actuelle était liée au diagnostic initial, il a coupé court :

« Quand Rick Celebrini (directeur de la médecine sportive et de la performance des Golden State Warriors) viendra au micro, vous pourrez lui poser la question. » Avant d’ajouter, avec un sourire en coin : « Vous ne pouvez pas me questionner la dessus. Je ne suis pas qualifié. Lui au moins, il l’est. »

Même la question d’un éventuel déplacement avec l’équipe reste en suspens et nous n'aurons qu'un laconique « Je ne sais pas. »

Une attente frustrante et un pari qui inquiète

Porzingis a pourtant repris l’entraînement récemment, ce qui laissait espérer un retour rapide. Mais la rechute a été immédiate. Steve Kerr assure toutefois rester en contact avec son joueur :

« Oui, je lui ai parlé aujourd’hui. On a eu une bonne discussion. Il va bien. Il veut évidemment revenir, il veut des réponses. Et on va continuer à le soutenir. »

Pour Golden State, le timing est problématique. La franchise venait de miser gros pour l’intégrer à son projet, notamment en envoyant Jonathan Kuminga dans l’échange. Or, pendant que Porzingis reste cloué à l’infirmerie, Kuminga s’éclate à Atlanta et confirme qu’il peut être un joueur d’impact immédiat.

Au-delà de l’aspect médical, c’est la projection qui pose question. Les Warriors ont besoin d’un intérieur capable d’apporter du spacing, de la protection de cercle et une menace offensive complémentaire à Stephen Curry. Porzingis correspond parfaitement au profil… sur le papier.

Mais tant que sa situation reste "mystérieuse", pour reprendre le terme de Kerr, le pari demeure fragile. L’équipe médicale travaille activement, le staff se montre solidaire, mais aucune échéance n’est fixée.

Et dans une conférence Ouest où chaque match compte pour le classement et la dynamique, l’absence prolongée d’un joueur fraîchement acquis complique très sérieusement la feuille de route.

Draymond Green, la mise au point du boss des Warriors