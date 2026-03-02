Kuminga fait le show avec 2 énormes dunks et devient le chouchou des Hawks

La transformation de Jonathan Kuminga depuis son arrivée chez les Atlanta Hawks est déjà spectaculaire. L’ex-ailier des Golden State Warriors s’est rapidement imposé comme l’un des atouts majeurs du banc et même de la rotation globale, apportant énergie, scoring et moments spectaculaires. En seulement trois matches (3 victoires) avec sa nouvelle équipe, Kuminga est déjà en train de redéfinir son rôle, enchaînant scoring efficace, highlights et sourires.

Lors de sa première apparition sous le maillot des Hawks, Kuminga a signé 27 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en seulement 24 minutes de jeu, avec une très belle efficacité au tir (9 sur 12) pour mener Atlanta à une victoire convaincante 119-98 contre Washington. Pour un début, c’était déjà un message fort. Il n’a pas seulement marqué, il a dominé en transition, converti dans tous les registres et immédiatement trouvé ses marques aux côtés de ses nouveaux coéquipiers.

Puis, dans son second match avec les Hawks, toujours face aux Wizards, Kuminga a encore confirmé qu’il n’était pas là par hasard. Avec 17 points, 9 rebonds et 3 passes décisives sur 30 minutes, il a continué sa série de performances impactantes, affichant une intensité constante et apportant du scoring quand l’équipe en avait besoin.

Cette nuit, face à Portland (une équipe plus solide), il a de nouveau assuré avec 20 pts (7/10), 7 rebonds, 3 passes et 2 steals en 25 minutes. Les Hawks ont atomisé les Blazers 135-101 et Kuminga s'est même offert deux magnifiques posters qui ont été largement apprécié par les fans et par ses coéquipiers. On vous laisse kiffer :

Au total, sur ces trois premiers matchs, il tourne à plus de 21 points de moyenne, avec des contributions dans plusieurs catégories statistiques, ce qui montre bien sa polyvalence offensive depuis son arrivée à Atlanta.

Mais ce ne sont pas que les chiffres qui séduisent. Les deux posters spectaculaires qu’il a plantés cette nuit ont suffi à déclencher les applaudissements et les grands sourires sur le banc. Les supporters et ses coéquipiers ne cachent pas leur enthousiasme face à cette nouvelle dynamique, visible à chaque fois qu’il touche le ballon.

Loin de son aventure souvent erratique à Golden State, Kuminga semble aujourd'hui épanoui, plus libre, plus agressif et surtout pleinement intégré dans le système des Hawks. La confiance du coach et du groupe se voit dans le temps de jeu accru et l’attitude sur le terrain, et cela se traduit déjà par des résultats et une hype grandissante auprès du public.

Si cette forme se confirme, Atlanta aura peut-être trouvé une pièce maîtresse inattendue, un joueur capable de changer l’allure des rencontres tout en devenant l’un des chouchous de la franchise.

