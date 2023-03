Kristaps Porzingis et les Wizards veulent prolonger l’expérience

Dans une saison pourtant très moyenne, Washington semble chercher de la continuité cet été. Kristaps Porzingis et les Wizards seraient ainsi prêts à renouveler leurs vœux sur le long terme.

D’après Shams Charania de The Athletic, le joueur et sa franchise auraient entamé de sérieuses négociations pour une re-signature à l’intersaison. Le Letton déclinerait alors sa player option de 36 millions de dollars pour l’exercice 2023-2024 afin d’accepter un nouveau contrat à long terme.

Dans ce scénario, les Wizards pourraient lui proposer jusqu’à 180 millions de dollars sur quatre ans. On peut imaginer que le montant final, à déterminer avant la fin du mois de juin, s’approchera en tout cas de cette somme.

Kristaps Porzingis affiche cette saison des moyennes de 23,2 points et 8,4 rebonds à 49,8 % au tir et 38,5 % à trois points. Ces chiffres, probablement les meilleurs de sa carrière, illustrent parfaitement la montée en puissance de l’ancienne star des Knicks. Ce mardi, l’intérieur a d’ailleurs brillé face à Boston, avec 32 points pour arracher la victoire sans Bradley Beal.

Kyle Kuzma met la pression sur les Wizards pour son futur

En parallèle, les Wizards devront gérer le dossier Kyle Kuzma, bien parti pour prolonger l’aventure lui aussi. L’ailier fort devrait décliner son option pour devenir agent libre, mais a annoncé qu’il aimerait rester à Washington avec une offre à la hauteur de ses espérances.

Il ne faudra en tout cas pas attendre de grands changements dans l’équipe cet été, malgré sa 11e place à l’Est et son bilan négatif de 34-42. 18e attaque et 21e défense de la ligue, les hommes de Wes Unseld Jr semblent condamnés à squatter le vendre mou et apprécient apparemment cette idée.

