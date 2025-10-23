L’intérieur letton, désormais joueur des Atlanta Hawks, a révélé être atteint du syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), une affection qui explique ses difficultés physiques lors des derniers playoffs avec Boston.

Longtemps restée mystérieuse, la maladie qui a freiné Kristaps Porzingis lors de la dernière campagne de playoffs des Boston Celtics a enfin été identifiée. Le joueur letton, aujourd’hui sous les couleurs des Atlanta Hawks, a confié à The Athletic qu’il souffrait du syndrome de tachycardie orthostatique posturale (ou POTS), une pathologie rare du système nerveux autonome.

« Ça m’a percuté de plein fouet, comme un camion », a raconté Porzingis. « Ma respiration n’était pas bonne. Je faisais tout ce que je pouvais pour me sentir le mieux possible, mais mon moteur ne tournait pas comme je le voulais. »

Cette maladie provoque une accélération anormale du rythme cardiaque lorsqu’une personne passe de la position allongée à debout. Sauf que les symptômes ne s’arrêtent bien évidemment pas là. D’après Wikipedia, on peut retrouver, entre autres : des étourdissements voire une syncope ; une intolérance à l’effort ; une fatigue pouvant être associée avec une somnolence diurne ; une soif excessive ; et d’autres symptômes comme des maux de tête, des douleurs thoraciques, des acouphènes, …

Bref, des choses pas vraiment compatibles avec du spot de très haut niveau. Dans le cas de Porzingis, son cœur pouvait grimper jusqu’à 130 battements par minute simplement en se levant.

« Vous savez, quand les gens disent “je suis épuisé”. Je n’ai jamais utilisé ces mots », a-t-il poursuivi. « Mais là c’était vraiment ça. A ce moment-là, je pouvais littéralement rester allongé sur le canapé toute la journée. »

Grâce à un diagnostic enfin posé, Porzingis et ses médecins ont trouvé un moyen de contrôler la maladie sans traitement médicamenteux : une alimentation riche en sel, en eau, en fibres et en glucides complexes, avec des repas de plus petite taille, mais plus fréquent. Et un rythme de repos mieux encadré.

Après avoir participé sans problème à l’EuroBasket avec la Lettonie cet été, il entame désormais la saison comme titulaire des Hawks, prêt à tourner la page d’un épisode qui avait suscité l’inquiétude à Boston.

« Aujourd’hui, je veux juste montrer que c’était un incident isolé », a assuré Kristaps Porzingis.

