Kristaps Porzingis reste à Golden State pour deux ans

Les Golden State Warriors ont trouvé un accord pour conserver Kristaps Porzingis deux saisons de plus avec 40 millions de dollars à la clé.

Arrivé en l’échange de Jonathan Kuminga en février dernier, Kristaps Porzingis va rester aux Golden State Warriors (ce qui n’est pas le cas du Congolais, non conservé par les Atlanta Hawks). ESPN annonce la signature à venir du Letton pour 40 millions de dollars sur deux ans. Le joueur dispose également d’une option sur la deuxième année de son contrat.

Un recrutement qui rend légèrement plus compliquée l’éventuelle venue de LeBron James à San Francisco. En effet, les Warriors n’ont désormais plus l’espace sous le Cap nécessaire pour offrir l’intégralité de la « midlevel exception » au King. Mais ce dernier prioriserait le bonheur plutôt que l’argent selon Brian Windhorst. Surtout, les Warriors peuvent encore réaliser quelques mouvements pour lui offrir un salaire plus conséquent. La franchise a été bien aidée par le fait que Draymond Green a accepté de décliner son option à 27 millions de dollars. Il devrait rester au club, peut-être pour un deal similaire à celui de Kristaps Porzingis.

L’ancienne star des New York Knicks a donc débarqué en cours de saison après avoir commencé avec Atlanta. Il a joué 15 matches pour Golden State pour 16 points de moyenne en seulement 23 minutes. Porzingis a cependant été une nouvelle fois gêné par des douleurs au tendon d’Achille et une étrange maladie. Son état de santé reste le plus gros point d’interrogation depuis ses débuts en NBA.