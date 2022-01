Kyle Kuzma se lâche après l’intervention défensive… d’un coach des Nets !

Une scène incroyable ! Lors de la victoire des Brooklyn Nets contre les Washington Wizards (119-118), ce match a connu un tournant avec une action défensive... du coach assistant des Nets David Vanterpool !

En effet, à moins de 6 minutes du terme de la partie (à 109-103), l'assistant a empêché un décalage sur Kyle Kuzma, seul dans le corner, avec une intervention sur le terrain. Debout, l'homme de 48 ans a eu un "mauvais réflexe" en tendant sa main pour dévier le ballon.

Et le plus fou dans tout ça ? Les arbitres n'ont rien vu ! Et avec ce cas de figure imprévu, les Wizards n'ont pas été en mesure d'utiliser un challenge et ont donc perdu la balle.

"Ce sont des conneries ! Les entraîneurs ne devraient pas pouvoir se lever. Allez, je veux bien comprendre dans les deux dernières minutes. Tout le monde dans la Ligue a l'envie de se lever à ce moment-là. Mais il restait du temps sur l'horloge, ils étaient tous debout, dont Steve Nash qui bloque la vue de l'arbitre. On ne voit rien ! Je ne sais pas quoi dire d'autre... Vous savez, c'est vraiment énervant, mais vous devez juste vivre avec. Nous avons aussi eu une opportunité à la fin. J'ai raté le tir, il faut vivre ou mourir avec ça. Ça arrive", a tout de même précisé Kyle Kuzma face à la presse.

L'ancien intérieur des Los Angeles Lakers ne cherche donc aucune excuse à ce revers. Mais on peut comprendre sa frustration et son sentiment d'injustice par rapport à cette action improbable...

A Nets assistant coach was caught playing defense 😅 pic.twitter.com/Zd8OPcAIBY — Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2022

