Kyle Lowry, un leader expérimenté pour diriger les jeunes Knicks ?

Kyle Lowry va avoir l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. A 35 ans, le meneur des Toronto Raptors va se retrouver sur le marché lors de la prochaine intersaison. Et malgré le poids des années, le natif de Philadelphia reste performant. Ses stats ? 17,2 points, 7,3 passes décisives et 5,4 rebonds de moyenne.

De plus, avec son expérience et son leadership, Lowry peut incarner une recrue importante au sein d'un groupe. Et justement, d'après les informations du journaliste de SNY Ian Begley, le vétéran se trouve dans le viseur des New York Knicks.

A la recherche d'un renfort à ce poste, l'actuel 4ème de la Conférence Est, avec un effectif jeune, peut grandement bénéficier de l'apport d'un tel leader. Et contrairement aux autres pistes new-yorkaises (Lonzo Ball et Dennis Schroder), Lowry ne demandera pas un contrat long (2 ans).

Il s'agit plutôt d'une bonne chose pour permettre une transition dans le temps avec Immanuel Quickley. De plus, les Knicks auront la marge financière pour réaliser une belle offre. En effet, il se dit que le meneur des Raptors espère un deal à 50 millions de dollars sur deux ans.

Un contrat impossible à proposer pour des équipes comme les Los Angeles Lakers et les Philadelphia Sixers, longtemps intéressées par ses services. Pour New York, Kyle Lowry semble en tout cas une bonne idée.

Une punchline exceptionnelle de Kyle Lowry, alias Dr. Lowry