Kyle Lowry serait-il devenu un remplaçant de luxe ?

L'arrivée de Kyle Lowry à Miami devait être un game changer pour le Heat. L'expérience et la roublardise de l'ancien meneur des Raptors, champion NBA en 2019, avait tout pour faire des Floridiens des prétendants très sérieux pour le titre. Après une première saison décevante, Lowry n'a pas vécu de renaissance cette année. Entre blessures et copies d'un niveau éloigné de ses standards, le joueur de 37 ans n'a pas surnagé.

Peut-être lui fallait-il un nouveau rôle ? C'est ce qu'Erik Spoelstra a décidé de faire. Absent pendant plus d'un mois pour un nouveau pépin physique, Kyle Lowry est de retour depuis 4 matches dans la peau d'un remplaçant. Sur cette période, Miami a gagné trois de ses quatre matches et l'ancien All-Star s'est avéré être une présence plus rassurante et constante à la mène que Victor Oladipo, en tout cas en tant que ball handler principal.

L'échantillon est faible, mais avec Lowry comme joker de luxe, le Heat a dominé Utah, Memphis et Detroit, avec à chaque fois des prestations intéressantes de la part du vétéran. Le spécialiste des fautes offensives provoquées joue 25 minutes par match dans ce rôle, avec 9 points, 4.5 passes et 3.3 rebonds au compteur, ce qui peut paraître faiblard compte-tenu de sa carrière, mais la vérité est ailleurs. Kyle Lowry est adroit (60% d'adresse globale, 60% à 3 points, 75% sur la ligne), shootant notamment à 9/15 à 3 points et 12/20 en tout.

Lorsqu'il était apparu hors du cinq de départ à son comeback, l'intéressé n'avait pas du tout pris ombrage de la décision de "Spo".

"Je sais au fond de moi que je suis un titulaire, mais on doit trouver des solutions et j'ai parlé avec le coach. Il veut être sûr que je sois assez bien physiquement pour ne pas rechuter et que ça l'oblige à changer encore son line-up", avait expliqué Lowry au sortir du match face à Orlando le 12 mars dernier.

Miami a encore un effort à faire pour doubler Brooklyn et arracher la 6e place synonyme de qualification directe pour les playoffs. Si c'est le cas, il faudra alors observer attentivement ce qui se passe dans la rotation floridienne pour essayer de déjouer les pronostics et la tendance. A cette heure, le Heat semble assez loin de Milwaukee, Boston et Philadelphie en termes de capacité à aller chercher le trône de l'Est.

Kyle Lowry, auquel il restera une année de contrat à 29 millions de dollars, aura alors l'opportunité de montrer que son histoire à South Beach n'est pas vouée à l'échec.