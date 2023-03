Kyrie Irving, son aveu sur ses débuts compliqués à Dallas

Sans être mauvais sur le plan individuel, Kyrie Irving n'a pas encore l'impact attendu aux Dallas Mavericks. Et surtout, sur le plan collectif, les Texans éprouvent des difficultés. Sur les 10 derniers matches, les Mavs ont enregistré 6 défaites.

Et plus inquiétant, le duo entre Irving et Luka Doncic a du mal à fonctionner. Ensemble, ils affichent un bilan de 4 défaites pour 1 victoire. Lucide devant les médias, l'ex-joueur des Brooklyn Nets a reconnu des difficultés lors de cette phase d'adaptation.

"Si on a besoin de temps pour s'adapter ? Absolument. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais humain, et en arrivant ici, encore une fois, j'aimerais être bon chaque soir. J'étais en train d'envoyer un message à mon père. C'est mon plus grand fan et l'un de mes plus durs critiques.

Mais il a toujours été honnête, et je l'apprécie parce qu'il me regarde jouer depuis longtemps. Il m'a simplement dit de rester agressif. J'ai l'impression de trop réfléchir sur le terrain, et je lui ai dit : 'Oui, nous avons une nouvelle équipe. Je joue avec de nouveaux gars sur le terrain. C'est une période d'adaptation.'

Même si j'aimerais bien jouer, ce n'est pas aussi simple. Cependant, à l'avenir, quand je vais réussir à alléger mes pensées excessives, je pense que les choses se feront naturellement", a temporisé Kyrie Irving.