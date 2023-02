« Kyrie Irving sera exemplaire jusqu’au moment où il est payé »

Kyrie Irving vient d’arriver aux Dallas Mavericks et son duo avec Luka Doncic est déjà décortiqué à la loupe. Les résultats se font attendre. La période d’adaptation est logique et inévitable mais la franchise texane, à la lutte pour les playoffs, n’a pas forcément de temps à perdre. Elle doit fonctionner, et vite. Surtout que l’intersaison s’annonce décisive pour les dirigeants.

Ils devront décider si oui ou non ils veulent prolonger l’expérience du tandem. Irving sera free agent cet été et il compte bien réclamer un contrat au maximum. Un sacré engagement de la part des Mavericks, qui disposeront alors d’une marge de manœuvre très réduite pour peaufiner l’effectif. Pour un GM interrogé par le Bleacher Report, il est évident que le vétéran va tout faire pour avoir son argent.

« Il sera exemplaire jusqu’au moment où il est payé. Après, c’est une autre histoire. Sauf si Luka et lui se détestent, je pense que les Mavericks ne le laisseront pas partir. »

L’ironie, c’est que Kyrie Irving n’aura peut-être pas énormément d’options non plus. Les Los Angeles Lakers sont partis pour prolonger D’Angelo Russell, sauf s’ils veulent tenter l’ancien champion NBA d’abord. Derrière, le marché promet d’être restreint pour un joueur qui s’est illustré par ses frasques partout où il est passé.

Kyrie Irving et Luka Doncic, un duo qui montre des limites