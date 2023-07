Kyrie Irving signe un contrat spécial avec la marque chinoise ANTA

Après la free agency basket, place à la free agency baskets pour Kyrie Irving. Le meneur, qui a prolongé aux Mavericks pour 126 millions de dollars sur trois ans, s’est engagé pour cinq ans avec la marque chinoise ANTA.

L’équipementier a réussi à séduire l’athlète avec un « contrat lucratif », selon Shams Charania de The Athletic, en plus d’une position de « Chief Creative Officer ». Irving sera en mesure de recruter et signer lui-même des joueurs pour la marque. Avec son recrutement, ANTA prévoit de fabriquer une partie de ses produits aux États-Unis, où elle commencera à s’implanter.

Kyrie Irving, le désert sur le marché à l'exception des Mavs…

Plusieurs joueurs NBA sont déjà engagés avec la marque. Klay Thompson, Alex Caruso, Gordon Hayward et Kevon Looney y ont notamment signé. Kevin Garnett y était également passé brièvement à la fin de sa carrière.

Auparavant l’une des figures de proue de Nike, Kyrie Irving a perdu son partenariat avec la marque au swoosh en décembre, après la polémique liée au film antisémite publié sur ses réseaux sociaux. Il était donc disponible sur le marché des sneakers cet été.

