Kyrie Irving évoque « le cauchemar » Deron Williams

On ne s'en souvient pas toujours, mais Deron Williams était un temps considéré comme le meilleur meneur en NBA. La fin de carrière de D-Will n'a pas été à la hauteur de son talent et de ce qu'il avait montré avec le Utah Jazz et les New Jersey Nets, mais il a tout de même marqué quelques esprits. Celui de Kyrie Irving en particulier.

Dans un post Instagram, le meneur de Brooklyn a tenu à rendre hommage à Deron Williams.

"Voir jouer ce gars au basket me manque. Ici, vous pouvez voir Deron jouer contre un jeune Kyrie. C'était tellement un cauchemar de défendre sur lui ! Il était tellement costaud, rapide et capable de bouger sans le ballon, avec un shoot à 3 points en transition. Il savait aussi aller au panier, tirer à mi-distance, lâcher des passes décisives, mais aussi manipuler la défense avec son handle et ses instincts. Un méchant talent !"

Kyrie Irving et Deron Williams se sont affrontés 14 fois dans leur carrière. Les équipes de "Uncle Drew" l'ont emporté 9 fois avec 20.7 points et 5.4 passes pour lui, contre 14.7 points et 7.4 passes pour D-Will.

A Dallas puis Cleveland, l'ancien meneur d'Illinois n'a pas donné sa pleine mesure, après avoir déjà connu des dernières saisons compliquées avec Brooklyn. Il n'en reste pas moins l'un des point guards les plus redoutables de sa génération et des années 2000 et 2010.

