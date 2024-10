Kyrie Irving explique pourquoi les Mavs ont perdu les Finales

Kyrie Irving n'a pas su retrouver le niveau d'excellence et d'efficacité qu'il a affiché en saison régulière et jusque-là en playoffs avec les Mavs lors des Finales 2024. Battus par les Boston Celtics, les Dallas Mavericks ont fait de leur mieux mais n'ont pas trouvé la solution pour rendre la série disputée. Kyrie, présent lors du media day des Mavs, est conscient des limites qu'il a affichées et du talent de l'adversaire qui les a privés du titre.

"Ce n'est pas comme si je pouvais jouer en iso à chaque fois et contre tout le monde. On faisait face à l'une des meilleures équipes défensives de tous les temps, pas seulement sur les dernières saisons. Boston avait vraiment un groupe spécial, ils méritent qu'on leur donne du crédit", a indiqué Kyrie Irving.

Avec une équipe renforcée et légèrement remodelée, notamment avec Klay Thompson, Dallas va maintenant tenter de reproduire son magnifique parcours de l'an dernier, dans un Far West total où beaucoup voudront la peau de Luka Doncic, Kyrie Iving et des leurs.