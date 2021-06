Kyrie Irving « heureux d’en terminer » avec les Celtics

Les Brooklyn Nets ont officiellement éliminé les Boston Celtics (4-1) la nuit dernière. Une fin de série qui représente un véritable soulagement pour Kyrie Irving. En raison de son passif avec la franchise du Massachusetts, le meneur des Nets a connu des derniers jours agités.

Avec ses propos sur d'éventuels dérapages racistes à Boston, le natif de Melbourne a lâché une petite bombe. Par la suite, il a été copieusement sifflé par le public du TD Garden. Avant d'être au cœur d'une polémique avec son geste sur le logo des Celtics puis un fan a tenté de le toucher avec une bouteille d'eau.

Autant le dire tout de suite, Irving n'est donc vraiment pas malheureux de la fin rapide de cet affrontement.

"Je suis reconnaissant de l'opportunité que j'ai eue à Boston. Je suis reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu après mon départ. Évidemment, ce n'était pas la transition la plus facile à gérer, il y avait beaucoup de choses qui se passaient personnellement pendant que j'étais à Boston et que peu de gens connaissent.

Alors, quand je vois les émotions qui ont perduré pendant un an et demi, je suis heureux d'en terminer. Pour moi, nous pouvons simplement aller de l'avant et nous concentrer sur le reste de cette longue saison qui nous attend", a confié Kyrie Irving devant les médias.