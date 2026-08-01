Les Dallas Mavericks n'arrivent pas à comprendre l'agitation autour de la situation de Kyrie Irving, qui ne se trouve pas sur le départ.

Au cours des dernières semaines, Kyrie Irving n'a pas échappé à de nombreuses rumeurs. Malgré une saison blanche en 2025-2026 à la suite de sa grave blessure au genou, le meneur des Dallas Mavericks suscite des intérêts sur le marché.

Cet été, le natif de Melbourne a ainsi été présenté dans les petits papiers des Minnesota Timberwolves ou encore des Cleveland Cavaliers. Une agitation qui a amusé les Mavs. Pourquoi ? Car les Texans n'ont jamais eu l'intention de trader Irving, sous contrat jusqu'en 2027 (player option en 2028).

"Il fait sans cesse l'objet de toutes sortes de rumeurs, mais nous n'avons pas l'intention de céder Kyrie. Et Kyrie ne souhaite pas non plus partir. Nous n'avons pas pu le voir jouer aux côtés de Cooper (Flagg) l'année dernière, mais nous avons hâte de découvrir ce duo cette année", a assuré un dirigeant texan pour Sportrac.

Malgré la grande reconstruction à Dallas, Irving reste dans les plans de ses dirigeants. A 34 ans, il semble perçu comme le mentor idéal pour accompagner le développement de Cooper Flagg. Et de son côté, l'ex-joueur des Boston Celtics s'est toujours senti reconnaissant envers les Mavs, qui l'ont relancé après une période très difficile.

Kyrie Irving est enfin de retour à 100%