Après une saison blanche, Kyrie Irving aurait totalement récupéré de sa grave blessure au genou, une excellente nouvelle pour les Mavericks.

Les Dallas Mavericks pourront compter sur Kyrie Irving dès le début de la saison 2026-27. Invité de l'émission The Stephen A. Smith Show, Shams Charania a donné des nouvelles particulièrement rassurantes concernant le meneur de jeu, absent durant toute la saison dernière après sa rupture du ligament croisé antérieur.

« Il est totalement rétabli »

Selon l'insider d'ESPN, la rééducation de Kyrie Irving s'est déroulée dans les meilleures conditions.

« D'après ce que je sais, sa rééducation s'est extrêmement bien passée. La saison dernière, certains pensaient que, si les Mavericks avaient été réellement compétitifs, Irving aurait même pu revenir dès décembre ou janvier. Mais compte tenu de la tournure prise par la saison, cela n'avait évidemment aucun sens de précipiter son retour. Aujourd'hui, d'après ce que je sais, il est totalement rétabli, à 100 % de cette rupture du ligament croisé subie il y a deux saisons. Il a pleinement participé aux plans des Mavericks tout au long de l'intersaison. »

Une annonce qui met fin aux dernières interrogations entourant son état physique.

Dallas va enfin découvrir son nouveau duo

L'absence de Kyrie Irving avait privé Dallas d'une grande partie de ses ambitions la saison dernière. Les Mavericks vont désormais pouvoir découvrir l'association entre leur meneur All-Star et Cooper Flagg, élu Rookie de l'année après une première saison particulièrement prometteuse.

À 34 ans, Irving reste l'un des meilleurs créateurs offensifs de la ligue. Depuis son arrivée à Dallas, il affiche des moyennes de 25,5 points et 5,1 passes décisives, tout en ayant largement contribué au parcours des Mavericks jusqu'aux Finales NBA en 2024.

Plus de rumeurs de transfert

Au cours de cette intersaison, plusieurs rumeurs avaient évoqué la possibilité de voir LeBron James tenter de reformer son duo avec Kyrie Irving. Mais Dallas a toujours affiché son intention de conserver son meneur, tandis que LeBron a finalement rejoint les Philadelphia Sixers.

Avec un Kyrie Irving annoncé à 100 % de ses capacités, les Mavericks peuvent désormais préparer sereinement leur saison autour de leur nouveau tandem avec Cooper Flagg. Une excellente nouvelle pour une franchise qui espère rapidement retrouver les sommets de la conférence Ouest.