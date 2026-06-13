Kyrie Irving, les Mavs ont déjà tranché

Les Dallas Mavericks ont envoyé un message aux équipes intéressées par les services du meneur Kyrie Irving.

Quelle place pour Kyrie Irving dans le projet des Dallas Mavericks ? Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur en mars dernier, le meneur de jeu des Dallas Mavericks a connu une saison blanche.

Et à 34 ans, on peut se demander si le natif de Melbourne a réellement un rôle à jouer dans la reconstruction de la franchise texane. Sans surprise, certaines franchises se sont posées la même question. Les Detroit Pistons et les Minnesota Timberwolves ont ainsi récemment affiché un intérêt pour l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers.

Mais d'après le journaliste Marc Stein, les Mavs ont envoyé un message très clair sur le marché : Irving n'est pas disponible. Malgré le renouveau souhaité à Dallas, le vétéran reste dans les plans de ses dirigeants. Notamment pour encadrer Cooper Flagg.

Bien évidemment, il faudra tout de même surveiller la situation du meneur au fil de la saison 2026-2027. Potentiellement dans la dernière année de son contrat (player option à 42 millions de dollars en 2027-2028), il pourrait susciter des intérêts plus concrets selon son niveau de jeu.

En attendant, Dallas cherche surtout à se séparer de Klay Thompson, P.J. Washington ou encore Daniel Gafford. Les prétendants de Kyrie Irving sont prévenus.

Anthony Edwards pousserait pour faire venir Kyrie Irving