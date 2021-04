Kyrie Irving refuse de paniquer malgré l’incertitude James Harden

7 petits matches. Le trio des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden, a seulement disputé 7 matches ensemble cette saison. Et ce chiffre ne devrait pas évoluer avant les Playoffs ! En effet, Harden, victime d'une rechute aux ischios, a de grandes chances de rater la fin de la saison régulière.

Un problème en perspective pour Brooklyn ? Pas forcément selon Irving. Avec le talent des trois hommes, l'alchimie ne devrait pas être dur à trouver. D'ailleurs, malgré cette situation, Irving refuse de paniquer et pousse son coéquipier à prendre son temps.

"Comment cette période sans jouer va affecter James ? Je pense que James est le mieux placé pour répondre à cette question. Par rapport à ses sensations. Mais je pense, en tant qu'équipe et comme coéquipier, j'ai juste envie de retrouver en bonne santé.

Le niveau de jeu réclamé en Playoffs est totalement différent par rapport à la saison régulière. Et quand tu reviens, tu tentes juste de trouver des solutions. Ce n'est jamais facile pour personne, peu importe l'expérience. Ce n'est pas facile de rater des matches et de revenir.

Donc, on veut juste qu'il prenne son temps. Bien sûr, la saison régulière va vers son terme et on aimerait pouvoir accumuler de l’expérience ensemble. Mais si ce n'est pas possible, on trouvera une solution. On a eu ce sentiment tout au long de la saison", a relativisé Kyrie Irving face à la presse.