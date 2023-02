Kyrie Irving répond à “la déception” de LeBron James

Après le trade de Kyrie Irving aux Dallas Mavericks, LeBron James n'a pas caché sa déception. L'ailier des Los Angeles Lakers voulait récupérer l'ex-meneur des Brooklyn Nets. Avec le titre remporté par les deux hommes aux Cleveland Cavaliers, le King n'a pas apprécié de voir sa franchise rater une telle opportunité.

#Podcast 76 : Qui sont les gagnants et les perdants du trade de Kyrie ?

De son côté, le natif de Melbourne a affiché sa joie de débarquer à Dallas. Enfin surtout sa satisfaction de quitter Brooklyn. Mais en conférence de presse, Irving a justement été invité à revenir sur les propos de LBJ.

"Je suis reconnaissant de cette opportunité. Je pense que vous avez tous entendu son interview. Même si j'aimerais parler des 'et si', sur ce qui aurait pu ou dû être, je dois me concentrer sur ce que nous avons ici.

Je trouve la paix de cette manière : m'occuper de ce que je peux contrôler, me lier avec mes coéquipiers, être un leader pour l'équipe avec le staff et le front office. Je dois montrer l'exemple, me préoccuper de mon travail... juste grandir en tant qu'être humain.

Bron et moi, nous avons grandi, et il sera toujours mon frère. J'aurais toujours de bonnes choses à dire sur lui et sa famille. Mais mon attention est ici. Malheureusement, les Lakers font ce qu'ils font et c'est tout", a terminé Kyrie Irving.