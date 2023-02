À New York, certains regretteront les merveilleux dribbles et les finitions au poil de Kyrie Irving. D’autres sont surtout soulagés de s’être débarrassés d’une catastrophe ambulante sur le plan extrasportif. Eric Adams, le maire de la ville, fait clairement partie de la deuxième catégorie.

La perspective de ne plus le voir sous le maillot des Brooklyn Nets, mais bien celui des Mavericks, enchante visiblement Adams. Interrogé par Spectrum News à ce sujet, il n’y est pas allé de main morte.

"Je vais trouver l’équipe qui nous bat le plus et l’envoyer dans cette équipe, parce qu’alors nous commencerons à battre cette équipe. C’est une question de synergie. Peu importe le talent que vous avez, votre capacité à interagir avec vos collègues est plus importante. Un joueur peut gâcher la synergie de l’équipe", lâche-t-il avec un grand sourire.