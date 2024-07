Kyrie Irving s’est cassé la main

Kyrie Irving espérait disputer les Jeux Olympiques avec Team USA, mais n'a pas été inclus dans la liste élargie pour la compétition. Du coup, le meneur des Dallas Mavericks est resté chez lui, notamment pour s'entraîner et préparer la saison prochaine. Malheureusement, on apprend via Shams Charania de The Athletic qu'il s'est fracturé la main gauche au début du mois lors d'une séance.

Kyrie Irving, excellent cette saison avant de connaître des Finales NBA compliquées, a été opéré cette semaine et va pouvoir prendre le temps de récupérer avant la reprise en octobre prochain.

Klay Thompson à Dallas pour une cure de jouvence

La plupart des fractures de la main nécessitent jusqu'à deux mois de convalescence pour être pleinement soignées. S'il arrive à se ménager durant l'été, Kyrie sera de retour en pleine possession de ses moyens pour le training camp de son équipe.

La saison prochaine, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers, des Boston Celtics et des Brooklyn Nets, sera titulaire au sein du backcourt de Dallas, en compagnie de Luka Doncic. Klay Thompson, fraîchement arrivé en provenance de Golden State, débutera lui au poste 3.