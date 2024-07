Klay Thompson à Dallas pour une cure de jouvence

Klay Thompson s'apprête à prendre un nouveau départ la saison prochaine. Le fils de Mychal Thompson, passé aux Dallas Mavericks cet été après 13 saisons à Golden State, attend beaucoup de cette nouvelle aventure au sortir d'une dernière année compliquée dans la Bay Area. C'est en tout cas ce que le sniper, convaincu qu'un "changement de scenario peut faire des miracles" a exprimé mardi lors de sa présentation officielle à la presse texane.

"J'étais un peu déçu au départ (de quitter GSW), mais j'ai eu le temps d'y réfléchir et de réaliser tout ce que j'avais accompli là-bas. On ne peut pas vous enlever les titres de champion et l'impact que vous avez eu sur la communauté. Ces choses là sont gravées à jamais. Parfois il faut savoir se séparer pour continuer d'avancer. Je ne suis pas le premier athlète à passer par là." Une pointe de nostalgie empreinte de tristesse qui laissait vite la place à une réelle exaltation à l'idée de rejoindre Luka Doncic et Kyrie Irving la saison prochaine.

"J'ai l'intention de rajeunir ici. J'ai encore beaucoup de bon basket en moi [...]. Dallas, avec tous ses jeunes joueurs et son style de jeu, était très attractif. J'ai vraiment eu le sentiment que je m'intègrerais parfaitement à cette équipe et à ses joueurs en suivant leur run jusqu'en finale lors des derniers playoffs. Ils ont l'air d'aimer jouer ensemble et de jouer les uns pour les autres. C'est vraiment ce qui m'a attiré à Dallas."

Symbole de cette renaissance en terre texane, Klay Thompson portera le N°31 l'année prochaine, son mythique N°11 demeurant la propriété de Kyrie Irving aux Mavs. Un choix en hommage, notamment, au légendaire Reggie Miller, comme le confiait le quintuple All-Star mardi.

Les statistiques de Klay Thompson en 2023-2024 : 17,9pts à 43,2% dont 38,7% à 3-points, 3,3 rbds et 2,3 asts en 29,7 minutes.