Dans le CQFR du jour Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à VOS questions. Pour l'occasion, on s'interrogent sur les légendes NBA qui nous ont le moins fait vibrer, l'avenir de Nicolas Batum et DeMar DeRozan, le style de jeu des Wolves ou encore si quelqu'un sait ce que foutent les Nuggets !

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes !

Le CQFR sur YouTube

🎙️ Quelle legacy laissera LeBron aux Lakers ?