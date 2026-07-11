🎙️ Quelles stars NBA vous ont fait ronfler ?

C'est l'heure de répondre à toutes les questions NBA qui vous empêchent de dormir la nuit. Voici tout Ce à Quoi il Fallait Répondre.

🎙️ Quelles stars NBA vous ont fait ronfler ?

Dans le CQFR du jour Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou répondent à VOS questions. Pour l'occasion, on s'interrogent sur les légendes NBA qui nous ont le moins fait vibrer, l'avenir de Nicolas Batum et DeMar DeRozan, le style de jeu des Wolves ou encore si quelqu'un sait ce que foutent les Nuggets !

Pour poser vos questions, il suffit de les envoyer par mail à l'adresse suivante : CQFR.REVERSE@gmail.com.

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