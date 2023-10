La Air Jordan 11 Neapolitan confirmée pour le 11 novembre

Les amoureux de la Air Jordan 11 vont avoir mal à la tête en cette fin d'année 2023. En effet, deux silhouettes arrivent prochainement, et il va être difficile de choisir entre la version Gratitude annoncée en décembre et la Neapolitan qui arrive dans les prochains jours.

C'est ce second coloris qui nous intéresse aujourd'hui, avec sa base en cuir lisse blanc cassé (pour rappel, les séries Neapolitan symbolisent l'amour de Jordan pour les glaces notamment à la vanille) qui va s'assortir à la midsole, et son patent leather marron très foncé tout comme le Jumpman latéral cousu et le 23 du talon.

La semelle est quant à elle rose pale, petite touche gourmande qui ravira à n'en pas douter le public féminin.

Cette Air Jordan 1 Neapolitan est confirmée pour le 11 novembre prochain. Ca va être vraiment compliqué de ne pas craquer.

Les images de la Air Jordan 11 Neapolitan