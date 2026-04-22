Ces dernières années, une tendance se dégage nettement dans le monde du basket, que ce soit en Europe ou en NBA. Cette tendance, c'est la bataille des possessions. Mais de quoi s'agit-il vraiment et pourquoi est-ce devenu à ce point un enjeu majeur pour les entraîneurs au plus haut niveau ?

Dans ce nouvel épisode du Zoom Tactique, Fred vous décortique tous les éléments de la bataille de possessions et vous explique comment tirer le meilleur parti de tout ça pour être performant.

Un podcast dans lequel on parle tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

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