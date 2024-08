La Belgique tranquille face à l’Espagne, avant la France en demie ?

Il n’y aura pas eu de suspense dans le quart de finale entre l’Espagne et la Belgique (66-79). Enfin si, mais pas plus d’un quart-temps puisque les deux équipes étaient à 26-26 au bout de dix minutes. Mais la Belgique a ensuite appuyé sur l’accélérateur, laissant la Roja à 11 et 12 petits points dans les 2e et 3e quart-temps. L'écart est monté à 20 points, avant qu'elle ne finisse en contrôlant.

Sans surprise, Emma Meesseman a claqué une nouvelle grosse éval’ : 32 (19 pts à 7/13, 9 rbds, 6 pds et 4 ctres). Elle a bien été aidée par Kyara Linskens (19pts à 8/13, 8 rbds, 2 pds, 2 steals), Julie Vanloo (13 pts, 7 rbds, mais 9 To) et Antonia Delaere (13 pts, 7 rbds… et 5To).

Côté espagnol, Megan Gustafson (21 pts, 7 rbds) était un peu trop esseulée.

Si l’équipe de France féminine s’impose à 18h contre l’Allemagne, elle retrouvera donc la Belgique en demie. Ce serait vendredi à 17h30.