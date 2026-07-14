La bourde à 3 millions des Pelicans avec DeAndre Jordan

Les New Orleans Pelicans sont passés à côté d’un point de réglement qui va leur coûter quelques millions dans le dossier DeAndre Jordan...

À première vue, la prolongation de DeAndre Jordan aux Pelicans n’avait rien de choquant. Le pivot de 37 ans ne joue presque plus, mais il vient d’être élu meilleur coéquipier de la saison et son influence dans le vestiaire des Pelicans est reconnue. Le conserver au salaire minimum pouvait donc se défendre.

Le problème vient de la structure de son contrat. Jordan a signé pour deux saisons et environ 7,9 millions de dollars entièrement garantis. Un choix qui devrait coûter près de 3 millions supplémentaires à La Nouvelle-Orléans.

Pourquoi les Pelicans vont-ils payer davantage ?

Lorsqu’un vétéran ayant au moins trois années d’expérience signe un contrat minimum d’une seule saison, sa franchise ne supporte sur sa masse salariale que l’équivalent du minimum d’un joueur ayant deux ans d’ancienneté. La NBA rembourse la différence.

Pour DeAndre Jordan, qui va disputer sa 19e saison, l’économie aurait été importante. Son salaire réel approche les 3,9 millions de dollars, mais un contrat d’un an n’aurait coûté qu’environ 2,45 millions aux Pelicans, le reste étant pris en charge par la ligue.

Cette aide ne s’applique cependant pas aux contrats de plusieurs saisons. En offrant directement deux ans à Jordan, les Pelicans devront donc payer et comptabiliser l’intégralité des 7,9 millions.

En le signant pour une seule saison, puis éventuellement en renouvelant l’opération l’été prochain, la franchise aurait pu économiser près de 3 millions de dollars. Elle aurait également conservé davantage de flexibilité sur sa masse salariale.

Une véritable bourde ou un choix assumé ?

Il est possible que DeAndre Jordan ait exigé deux années garanties pour rester à La Nouvelle-Orléans. Les Pelicans ont également pu vouloir récompenser un vétéran apprécié et sécuriser sa présence auprès de leurs jeunes joueurs.

La franchise ne pouvait pas non plus lui promettre secrètement un nouveau contrat pour l’été 2027, une pratique qui pourrait être considérée comme un contournement des règles de la NBA.

Mais même avec ces nuances, la décision reste difficile à défendre. Jordan n’a disputé que 12 rencontres cette saison et aura bientôt 38 ans. Son importance humaine est réelle, mais lui garantir deux ans tout en renonçant volontairement à plusieurs millions de dollars ressemble à un luxe étonnant pour une équipe en reconstruction.

Joe Dumars donne encore des raisons de s’inquiéter

Cette opération ne suffit évidemment pas à déclarer Joe Dumars complètement dépassé. L’ancien dirigeant des Pistons peut avoir estimé que Jordan était indispensable à l’encadrement de Jeremiah Fears, Derik Queen et des autres jeunes Pelicans.

Mais cette erreur inquiète parce qu’elle s’ajoute à plusieurs décisions très risquées. Dumars avait notamment sacrifié un premier tour de Draft 2026 non protégé pour monter de dix places et sélectionner Derik Queen, alors que les Pelicans restaient très loin de pouvoir garantir que ce choix ne deviendrait pas extrêmement précieux.

Le problème dépasse donc le seul contrat de DeAndre Jordan. Dumars semble prêt à prendre d’énormes risques sur les décisions majeures, tout en laissant échapper plusieurs millions sur une opération administrative normalement assez simple.

Pour une équipe candidate au titre, cette dépense supplémentaire pourrait sembler anecdotique. Pour une franchise qui vient de terminer avec 26 victoires, manque de flexibilité et doit encore reconstruire son effectif, elle ressemble surtout à une faute évitable. Joe Dumars n’est peut-être pas totalement dépassé, mais cette affaire donne sérieusement l’impression d’une direction qui manque de maîtrise.