Ja Morant sera réévalué dans deux semaines, alors qu’il soigne une blessure au coude gauche.

Les Memphis Grizzlies ont donné des nouvelles de Ja Morant. Le meneur sera réévalué dans deux semaines alors qu’il continue de soigner une entorse du ligament collatéral ulnaire au coude gauche.

Morant n’a plus rejoué depuis la défaite du 21 janvier face aux Atlanta Hawks, match durant lequel il s’est blessé. Avant cela, il avait déjà manqué six rencontres entre le 4 et le 18 janvier en raison d’une contusion au mollet droit.

Sur la saison 2025-26, le joueur de 26 ans affiche 19,5 points, 3,3 rebonds, 8,1 passes et 1,0 interception de moyenne en 20 matches disputés. Les blessures ont marqué ses deux dernières saisons, avec seulement 59 apparitions cumulées.

Avant sa blessure au coude, Morant avait signé 24 points et 13 passes en 28 minutes lors d’une victoire contre le Orlando Magic le 18 janvier.

Pendant son absence, les rumeurs évoquaient un potentiel trade avant la deadline, dans un contexte de tensions avec son coach. Interrogé à l’époque sur ces rumeurs, il avait assuré être un « gars très loyal » et avait ajouté que le logo des Grizzlies tatoué dans son dos « devrait vous dire exactement où je veux être ».

Memphis espère désormais récupérer son leader pour la fin de saison. Morant sera éligible cet été à une extension de trois ans estimée à 178 millions de dollars.

La vérité sur Ja Morant : son coéquipier dévoile une autre facette