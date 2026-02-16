Selon Bill Simmons, le retour de Jayson Tatum pourrait intervenir le 1er mars, alors que les Celtics restent en haut de l’Est.

Le retour de Jayson Tatum se précise, et des dates circulent déjà. Selon le podcasteur NBA Bill Simmons, la star des Boston Celtics pourrait faire son comeback le 1er mars face aux Philadelphia 76ers.

Sur son podcast, Simmons a évoqué plusieurs éléments qui alimentent son hypothèse.

« Je ne sais pas si vous avez vu ça ce week-end. Celtics-Sixers dimanche 1er mars. Déplacé de 18h à 20h. Ça m’a fait tiquer », a-t-il expliqué.

« J’entendais depuis un moment la première semaine de mars. Que ce serait autour du match du 4 mars, du 6 mars. Bill le Complotiste oa aussi remarqué que si vous regardez les sites de revente pour le match contre Dallas le 6 mars, les prix sont complètement déséquilibrés. Et ce ne peut pas être uniquement parce que Cooper Flagg arrive en ville. »

« Donc ça ressemble vraiment au 1er mars ou au 6 mars, mais je miserais désormais sur le 1er mars. »

Pour l’instant, aucune date officielle n’a été communiquée par la franchise. Toutefois, les derniers développements sont encourageants. Selon les informations les plus récentes, Tatum a participé il y a une semaine à un entraînement complet en cinq contre cinq, affrontant ses coéquipiers, des joueurs sous contrat two-way et des éléments de G League. Il s’agissait de sa première opposition réelle depuis sa blessure au tendon d’Achille.

Avant son indisponibilité, Tatum restait sur une saison 2024-2025 très solide avec 26,8 points, 8,7 rebonds et 6,0 passes décisives de moyenne. Malgré son absence, Boston affiche un bilan de 35 victoires pour 19 défaites et occupe la deuxième place de la conférence Est.

Reste désormais à voir si l’intuition de Bill Simmons se confirmera, ou si les Celtics choisiront une autre date pour le retour de leur franchise player.

