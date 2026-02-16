Edwards remercie Wembanyama et critique la paire Jokic-Doncic

Anthony Edwards n'a pas hésité à pointer du doigt le manque d'implication de certains joueurs au All-Star Game, notamment Nikola Jokic et Luka Doncic.

Anthony Edwards a été élu MVP d'un All-Star Game 2026 qui a reconquis une partie des fans, conscients que le spectacle était dans l'ensemble plutôt plaisant. Comme l'a confirmé la superstar des Minnesota Timberwolves, il faut remercier Victor Wembanyama pour ça. Le Français avait prévenu qu'il jouerait sérieusement. Et si tout le monde n'a pas autant joué le jeu, notamment au sein de sa propre Team World, éliminée après deux défaites en deux matches, ce qu'il a fait a été déterminant.

"Victor Wembanyama a donné le ton et ça a clairement été compétitif entre les trois équipes grâce à ça. Il a donné le ton et, clairement, ça m'a réveillé", a expliqué Edwards au micro d'ESPN.

Anthony Edwards n'a en revanche pas hésité à cibler deux des autres stars de l'équipe internationale, coupables selon lui de s'être économisées.

"Ce n'est pas contre eux, mais Luka Doncic et Nikola Jokic sont deux des meilleurs joueurs de la ligue et ils n'ont pas essayé de jouer ce All-Star Game..."

Edwards n'a pas tort. Les deux amis ont fait acte de présence, mais ils n'avaient clairement pas envie d'être là et n'ont pas fait l'effort de jouer ne serait-ce qu'à 50%.

Jokic et Doncic, comme une entité inséparable, ont joué 5 minutes chacun lors du premier match face à la Team Stars, avec deux petits points pour Luka et zéro pour le Joker. Sur le deuxième, face à la Team Stripes, ils n'ont pas décollé du banc, que ce soit de leur propre fait ou par choix de Darko Rajakovic, qui a rapidement compris qu'ils n'étaient pas plus motivés que ça.

Edwards MVP du All-Star Game, Wembanyama a réveillé tout le monde