Le All-Star Game 2026 a été une réussite, avec un tournoi agréable à suivre, notamment grâce aux efforts de Victor Wembanyama.

Pour la première fois depuis un certain temps, la NBA a visé juste avec le All-Star Game. Oui, aussi fou que cela puisse paraître, on a passé un assez bon moment devant le mini-tournoi où deux teams d'Américains et une team internationale se sont affrontées à Los Angeles. Le pari de la compétitivité a été gagnant.

On n'était évidemment pas non plus sur de la défense de playoffs, surtout lors de la finale remportée par la Team Stars du MVP Anthony Edwards, mais il y a eu du suspense, de l'intensité et des joueurs qui avaient visiblement envie, pour la plupart, d'être là et de s'imposer.

Victor Wembanyama avait prévenu qu'il essaierait de donner le ton avec la Team World. Il l'a fait, avec deux matches solides et sérieux pour le Français, mais un résultat décevant au final. Les deux équipes US se sont passées le mot et ont réussi à faire jouer la fibre patriotique pour éviter que les internationaux ne se retrouvent en finale. Le public aura quand même vu le Français réussir quelques prodiges des deux côtés du terrain.

Anthony Edwards, élu MVP avec 32 points, a reconnu que Wembanyama avait joué un rôle déterminant dans l'atmosphère de l'événement. Son équipe a d'abord été battue au buzzer (37-35) sur un panier à 3 points de Scottie Barnes. Sur le suivant, la star des Spurs et ses camarades sont tombés sur un Kawhi Leonard absolument délirant dans la salle qu'il connait bien avec les Clippers. Kawhi a enchainé les tirs et les actions marquantes, au point qu'on a bien cru qu'il irait chercher le MVP. Les Stripes, aka les anciens, ayant échoué contre les jeunots, c'est Edwards qui s'en est emparé.

La finale, comme dit plus haut, a vite tourné en faveur de la Team Stars (47-21), plus fraîche et adroite.

Il faudra voir sur la durée si ce format et cette répartition d'équipes peut marcher ou si elle est entièrement dépendante de la volonté de Victor Wembanyama d'en découdre. Assurément, le Français aura envie de prendre sa revanche l'an prochain. On l'a senti frustré sur quelques exécutions manquées, notamment sur les fin de matches, et décidé à poursuivre dans cette voie.

Le All-Star Game 2026 a été regardable, plutôt agréable et pas trop long à endurer. On en redemande !