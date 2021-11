L'expulsion de LeBron James pour son coup de coude sur Isaiah Stewart n'a pas eu de conséquences pour lui ou pour son équipe. Les Los Angeles Lakers l'ont emporté, LeBron n'a pas reçu de mandale de la part du Piston énervé et il n'aura très vraisemblablement pas de suspension pour si peu. Par contre, il s'en est fallu de peu pour qu'une série fabuleuse dont le King peut se targuer ne prenne fin...

A ce jour, LeBron James est le joueur à avoir enchaîné le plus de matches consécutifs à 10 points dans l'histoire de la NBA. Comme ça, ça ne paraît pas fou, mais c'est un témoignage de la fabuleuse régularité du "Chosen One". Depuis le 6 janvier 2007, au beau milieu de sa quatrième saison en carrière, LeBron a toujours fini un match auquel il a participé avec au moins 10 pions. Même les soirs de disette ou d'expulsion prématurée comme dimanche à Detroit. On parle quand même de 1 048 matches de basket en "double digits"...

Derrière LeBron James, on retrouve un certain... Michael Jordan, avec 866 matches entre 1986 et 2001, puis Karl Malone (575 entre 1991 et 1999), Kevin Durant (562 entre 2009 et 2017) et James Harden (450 entre 2015 et mars 2021).

Si on dit qu'il s'en est fallu de peu, c'est parce que LeBron a atteint les 10 points un peu plus d'une minute avant de se faire expulser, sur un panier à trois points...

