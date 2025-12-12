La franchise de l’état de Chris Paul pas convaincue par le futur Hall Of Famer

Mais où va donc finir Chris Paul ? Pour l’instant, le joueur de 40 ans est toujours officiellement un membre des Los Angeles Clippers. Mais il a été écarté du groupe en attendant d’être transféré ou coupé. Une franchise va-t-elle vraiment essayer de céder un atout, même mineur, pour aller chercher le futur Hall Of Famer ? En tout cas, ça ne sera pas les Charlotte Hornets.

Selon Marc Stein, la franchise de Caroline du Nord, état dont est originaire CP3, ne compterait pas signer le vétéran. Et ce même s’il venait à être libre sur le marché. Les frelons ont manifesté un intérêt pour Chris Paul pendant la dernière intersaison mais le joueur voulait essentiellement rester à Los Angeles, proche de sa famille. Il avait alors signé aux Clippers, l’un des clubs où il a connu le plus de succès en NBA, dans l’espoir de boucler la boucle.

Ça ne s’est pas passé comme prévu. Les dirigeants, le staff et une partie des joueurs se sont vite lassés du comportement de Paul. Ce dernier est connu pour être exigeant, ce qui n’est pas du goût de tout le monde.

Il a déjà joué pour les Hornets mais de… New Orleans, à savoir la franchise devenu les Pelicans par la suite.

