La Grèce tape l’Australie et y croit encore !

Le groupe de la mort n'a pas encore livré son verdict ! La Grèce a pimenté l'équation lors de son dernier match dans la poule face à l'Australie. Après deux défaites face à l'Espagne et au Canada, la bande à Giannis Antetokounmpo s'est au moins assurée de ne pas repartir fanny de Paris et peut même aspirer à beaucoup mieux. Les Grecs l'ont emporté (77-70) après avoir dominé tout le match et s'être simplement un peu mis en difficulté dans les dernières minutes en laissant leurs adversaires se rapprocher au tableau d'affichage. Grâce à ce succès, ils repassent en troisième position et n'ont besoin que d'une victoire serbe de plus de 3 points face au Soudan du Sud pour s'en assurer.

Les hommes de Spanoulis ont compté jusqu'à 19 points d'avance et n'ont jamais couru après le score. Le Greek Freak, auteur de 20 points, 7 rebonds et 6 passes, a reçu le précieux soutien de Thomas Walkup, dont les 18 points et le panier primé pour passer à +7 dans la dernière minute de jeu ont fait la différence.

Les Boomers n'ont jamais vraiment semblé dans le rythme et personne n'a réellement élevé suffisamment son niveau pour que l'issue de ce match reste incertaine. Patty Mills (13 pts à 5/15), Jock Landale (17 pts) et Dyson Daniels (11 pts), qui s'est fait une frayeur et souffre du genou, sont les trois meilleurs marqueurs australiens.

Pour savoir qui terminera troisième de ce groupe et si ce troisième en question aura un meilleur point-average qu'au moins une des deux autres équipes qui auront terminé à cette place, il faut attendre le résultat du match Canada-Espagne et les rencontres de la Poule C (celle des Etats-Unis) samedi pour savoir qui rejoindra les quarts et qui devra déjà faire ses valises.

Le classement provisoire du groupe A