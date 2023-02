La Jordan Tatum 1 est prête à décoller

Cela fait plusieurs mois que nous attendions (espérions après son arrivée chez Jordan en 2019) le premier modèle signature de Jayson Tatum, et le voici enfin, officiellement dévoilé lors du All Star Weekend de Salt Lake City. La JT1 aura permis à la star de Boston de remporter le titre de MVP du match le plus claqué de l'histoire des All Star Game et c'est peut être la meilleure des entrées en matière.

Présentée par la marque au Jumpman comme étant le modèle signature le plus léger de sa ligne performance cette saison, la Tatum 1 est née du désir du joueur de porter une chaussure qui soit plus proche de son pied. Un cadre léger et solide en TPU, une mousse enveloppante qui agit également comme modèle de traction intégré, très peu de caoutchouc sur l'orteil et l'avant du pied, on optimise au maximum pour le jeu de Tatum, qui se fait principalement sur l'avant du pied.

Moins de poids donc, mais plus de courtfeel, avec une unité Zoom Air qui permet d'obtenir un retour d'énergie élevé sans avoir l'impression de négliger ses sensations sur le terrain. La tige en mesh permet de gagner en solidité, et le maintien de la cheville n'est ps oublié avec le col rembourré.

"Je me souviens enfant, d'être entré dans un magasin et d'avoir cherché les chaussures signature de mes joueurs préférés. Dès que je voyais la chaussure ou que je l'enfilais, j'avais l'impression d'être synchrone et plus proche d'eux, d'une certaine manière. Je veux donc que cette chaussure soit un lien entre mes fans et moi pour nous rapprocher les uns des autres."

Au delà d'un public adulte, la Tatum 1 se distingue également par son design pour enfants, la rendant facile à enfiler et à enlever. Le logo du joueur apparait sur la languette et le Jumpman trouve sa place sous la cheville.

Quatre coloris ont pour le moment été dévoilés, tous inspirés par les éditions player exclusive que Tatum a porté ces dernières années, et les versions Zoo (créé en collaboration étroite avec son fils) et Barbershop seront disponibles le 7 avril prochain.

Après Zion, Luka, vient donc l'heure de la très esthétique JT1. Longue vie à elle.

Les images de la Jordan Tatum 1