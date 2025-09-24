La Jordan Tatum 4 continue son évolution

La Jordan Tatum 4 est prête à débarquer sur les parquets. Si la forme reste sensiblement la même, la technologie a bien évolué.

Même si nous y sommes préparés depuis plusieurs mois, c'est toujours difficile de s'imaginer une saison entière sans voir Jayson Tatum martyriser les défenses de la ligue sous le maillot des Boston Celtics. Heureusement son héritage, lui, va continuer d'exister puisque son quatrième modèle signature, la Tatum 4 va voir le jour dans quelques semaines. La chaussure est une juste continuation de la lignée et se positionne comme la plus légère de la gamme performance chez Jordan Brand.

Quand on connait l'amour de la star des C's pour son idole Kobe Bryant, victime lui aussi d'une rupture du tendon d'Achille, on peut aisément imaginer que le parallèle a été largement étudié par les ingénieurs de la marque au Jumpman, pour que le modèle puisse s'adapter immédiatement aux nouvelles caractéristiques physiques du joueur, qui d'après les dernières déclarations serait en avance sur sa rééducation, et même potentiellement apte à jouer pour la fin de la saison 2025-2026.

Jayson Tatum parti pour faire un comeback fou ?La silhouette offre ainsi une stabilité renforcée, avec une Strobel en S-seam et une semelle intermédiaire Cushlon 3.0 pou un meilleur retour d'énergie. Les amateurs de bel amorti seront servis avec une unité Air Zoom à l'avant du pied. Du solide donc, avec une outsole qui permettra de soutenir les mouvements rapides pour favoriser vos changements de direction.

Edric Egberuare, Lead Product Line Manager chez Jordan Brand Global Footwear, explique que « l’association du Cushlon 3.0, de l’Air Zoom à l’avant-pied et de la plaque de stabilité au médio-pied offre la réactivité et le contrôle dont les athlètes d’élite ont besoin, tandis que le design proche du pied favorise des mouvements rapides et assurés. C’est un système de performance conçu pour l’effort — et pour la prochaine génération de basketteurs qui voient en Jayson non seulement une star mais aussi un modèle de ce qui est possible. »

Le premier coloris sera dénommé "St. Louis" clin d'oeil à la ville natale de JT, avec un large 0 brillant sur le talon pour donner à l'ensemble un côté premium.

Rendez-vous chez vos revendeurs préférés à partir du 10 octobre pour mettre le pied dans cette Tatum 4 qui semble tenir toutes ses promesses.

Les images de la Jordan Tatum 4