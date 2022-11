La KD 15 rend hommage au street art de Brooklyn

Sneakers et street art savent faire bon ménage

Nike continue de décliner la KD 15, quinzième modèle signature de Kevin Durant, et parmi les nombreux coloris sortis ou en prévision, notre oeil a été attiré par cette nouvelle itération dénommée "Brooklyn Graffti". Symbolisant la multitude de cultures que l'on trouve dans le "quartier" new yorkais, surtout dans le secteur de Bushwick très prisé des touristes amateurs de streetart, cette chaussure part sur une base noire, recouverte d'inscriptions blanches bien contrastées, reprenant les grands préceptes d'engagement de KD envers son sport.

En complément, du violet vient se poser sur l'emplacement de la poche zoom ainsi que sur les lacets, du vert se cale sur la semelle, le swoosh et le logo de la languette, et du orange s’ insert sur le col et le heeltab.

Originale et bien pensée, cette KD 15 n'a pas encore de date de sortie officielle, mais cela ne saurait tarder.

Les images de la KD 15 "Brooklyn Graffiti"