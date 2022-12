La Late Session, on remet ça cette semaine sur Twitch !

Mardi, à 23 heures, on remet le couvert sur Twitch en direct à 23 heures, à l'arrache et en détente pour parler NBA.

25 ans après tout le monde, on a donc lancé notre chaîne Twitch la semaine dernière. Les promesses ont été tenues : pas de dégaine, pas de matos, mais une LATE SESSION hebdo à l'arrache dans la bonne humeur et en détente. On remet le couvert ce mardi avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou à la fraîche et pour les noctambules (vers 23h).

Si on arrive à ne pas partir en vrille sur le sommaire et/ou à ne pas sombrer dans la déchéance technologique comme les boomers que nous sommes, on essaiera de discuter, entre autres, de :

ce qui fait un vrai contender pour le titre, ce qui se cache vraiment derrière ce terme et quelles sont les équipes qui méritent cette appellation ?

le début de saison des Français, entre galères, éclosions et anonymat

Une petite Re-Draft d'une cuvée post-2000

le résumé de la performance d'Antoine Pimmel dans l'impitoyable championnat régional bavarois

vos problèmes de couple, l'inflation, l'impact de Rony Seikaly sur la nightlife de Miami dans les années 90, ou tout ce dont vous aurez envie de discuter en venant causer dans le chat

Mieux que vos cachetons pour vaincre l'insomnie et sombrer avec qualité dans les bras de Morphée : la LATE SESSION à partir de 23 heures ce mardi !

Venez nombreux ! Mais pas trop quand même hein... S'agirait de ne pas casser les Internets.