La marque Rigorer va offrir à Austin Reaves son modèle signature

A l'ère des réseaux sociaux et du buzz à tout va, chaque nouvelle jeune star, aussi fugace soit elle, est à même de décrocher la lune : son propre modèle signature. Cela semble bien être e cas pour Austin Reaves, mis à l'honneur par la marque chinoise Rigorer.

L'arrière des Lakers, qui avait fait il y a quelques mois le bonheur des internautes avec des memes très drôles avec son visage perdu en écoutant les consignes de LeBron James, a gagné ses galons en cette fin de saison qui l'a révélé à ses adversaires et à l'ensemble de la planète basketball. En l'absence du King, il a largement aidé à maintenir les Angelinos à flot, leur permettant même de s'approcher des playoffs en bonne position.

Dans la peau de l'underdog ultime, Austin Reaves le non drafté a gagné sa place dans le 5 en compilant plus de 18 points par match sur les derniers matchs. Bon ok cela peut sembler un peu juste pour avoir une chaussure à son nom, mais l'impact médiatique a été suffisant pour Rigorer (dont il porte souvent le modèle "War Ender" depuis le début de la saison, devenant le premier joueur sponsorisé par la marque) qui propose donc un modèle low, savant mélange entre une Kobe et une Curry 10, partant sur les couleurs classiques purple and gold.

Nous n'avons pour le moment pas plus de détails sur cette AR1, mais nous sommes curieux de voir le rendu final et le type de matériaux qui sera utilisé sur cette chaussure qui semble mettre le concept de légèreté en avant. Espérons que nous en aurons un peu plus à vous montrer avec l'arrivée des playoffs !

Les images de la Rigorer AR1