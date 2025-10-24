Pour Bill Simmons, le principal défi de la NBA n’est pas le scandale des paris, mais un calendrier trop intense qui met les joueurs à rude épreuve.

Alors que la NBA est éclaboussée par de nouveaux scandales de paris illégaux impliquant Chauncey Billups et Terry Rozier, Bill Simmons estime que le vrai danger pour la ligue est ailleurs.

« Le vrai problème, c’est le calendrier »

« Je ne suis pas du tout d’accord avec l’idée que les paris soient le plus gros problème de la NBA », a déclaré Simmons dans son dernier podcast. « Le vrai problème, c’est le calendrier. »

Le journaliste du Bill Simmons Podcast a pris pour exemple le match entre Houston et Oklahoma City disputé mardi soir, marqué par une intensité exceptionnelle dès le début de saison.

« Ces gars vont devoir faire ça 81 fois de plus, plus les playoffs », a-t-il souligné.

Des joueurs poussés à la limite

Simmons s’est notamment inquiété du cas du rookie Amen Thompson, victime de crampes après une séquence de jeu à haute intensité. Alors même qu’il est l’un des meilleurs athlètes de toute la NBA.

« Si vous avez vu le match, vous avez vu à quel point il allait à fond, d’un côté à l’autre du terrain », a-t-il commenté.

Pour lui, cette fatigue n’est pas un hasard, mais le symptôme d’un rythme de compétition devenu intenable.

« Les équipes analysent désormais le volume de courses et de sprints effectués par les joueurs pendant les matchs. Ce n’est pas durable. C’est ça, le vrai problème de la ligue », a insisté Simmons.

Alors que la NBA tente de restaurer sa crédibilité face aux dérives liées aux paris sportifs, certains observateurs comme Simmons estiment que la préservation de la santé des joueurs devrait redevenir la priorité absolue.

La réflexion de Bill Simmons est intéressante, parce que ce calendrier pourrait pousser éventuellement vers d'autres dérives mettant elles aussi en danger la santé des sportifs. Mais il est à noter quand même que son Podcast est sponsorisé par... FanDuel, une société entre autres de paris et de casino en ligne.