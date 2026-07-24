La ligue examinerait désormais les conclusions de son enquête sur Kawhi Leonard et les Clippers avant de décider d'éventuelles sanctions.

Le dossier impliquant Kawhi Leonard, les Los Angeles Clippers et la société financière Aspiration serait entré dans sa dernière phase. Selon Mike Vorkunov de The Athletic, l'enquête menée par la NBA serait désormais achevée et la ligue étudierait les suites à lui donner.

L'enquête serait terminée

Invité du Rich Eisen Show, Mike Vorkunov a expliqué que le travail d'investigation était terminé et que la NBA examinait désormais les conclusions remises par le cabinet d'avocats mandaté pour l'affaire.

« Je pense que l'enquête est désormais terminée. La NBA est en train d'examiner ce que le cabinet d'avocats qu'elle a engagé a découvert afin de décider si elle souhaite infliger une sanction ou non. »

Le journaliste précise que plusieurs étapes restent encore possibles avant une décision définitive.

« La suite du processus est un peu compliquée. Il pourrait y avoir un accord si la ligue estime qu'une sanction doit être prononcée contre les Clippers ou Steve Ballmer. Le syndicat des joueurs interviendra, et évidemment Kawhi aussi s'il est concerné. Il existe également une procédure d'appel prévue par la convention collective, ce qui pourrait encore prolonger le processus. Il reste donc une part d'inconnu. »

Les sanctions restent inconnues

La NBA cherche à déterminer si les Clippers ont contourné le salary cap en versant de l'argent à Kawhi Leonard par l'intermédiaire d'Aspiration, une société financière aujourd'hui en faillite, lors de l'année 2022.

Le commissionner Adam Silver avait déjà indiqué que cette enquête devait être bouclée au cours de l'été. D'après les précédentes informations rapportées par Shams Charania, les sanctions pourraient être lourdes en cas d'infraction avérée, les scénarios les plus extrêmes allant jusqu'à une annulation de contrat ou une suspension d'une saison complète.

Pour rappel, le transfert de Kawhi Leonard vers les Toronto Raptors resterait en attente tant que la NBA n'aura pas rendu sa décision définitive.

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