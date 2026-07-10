Le trade de Kawhi Leonard à Toronto est suspendu !

Le retour de Kawhi Leonard à Toronto est mis sur pause jusqu’à la fin de l’enquête le concernant lui et les Clippers.

Le blockbuster envoyant Kawhi Leonard des Los Angeles Clippers aux Toronto Raptors ne sera finalement pas officialisé dans l’immédiat. La franchise californienne a annoncé que le transfert resterait en suspens jusqu’à la fin de l’enquête menée par la NBA sur un possible contournement du salary cap.

Pour rappel, les deux équipes s’étaient entendues le 30 juin sur un échange majeur. Kawhi Leonard devait faire son grand retour à Toronto, tandis que les Clippers récupéraient Brandon Ingram, Gradey Dick, des premiers tours de Draft non protégés en 2031 et 2033, un échange de choix de premier tour en 2027 ainsi que deux seconds tours.

Les Raptors refusent d’assumer le risque

Dans un communiqué transmis à ESPN, les Clippers expliquent que le trade ne pourra être finalisé que si les propriétaires des Raptors acceptent d’assumer les éventuelles sanctions qui pourraient découler du contrat de Kawhi Leonard, si la NBA venait à conclure à une violation des règles financières.

Toronto a immédiatement décliné cette possibilité. Les Raptors préfèrent attendre les conclusions de l’enquête de la ligue, tout en affirmant qu’ils restent « impatients de faire revenir Kawhi à Toronto » et qu’ils espèrent une résolution rapide de ce dossier.

Une enquête autour du dossier Aspiration

Au cœur de l’enquête figure un contrat de sponsoring de 28 millions de dollars signé par Kawhi Leonard avec la société de banque verte Aspiration, aujourd’hui en faillite. Cette entreprise était également liée aux Clippers par un partenariat de 300 millions de dollars sur 23 ans.

La NBA cherche à déterminer si une partie de cet accord a servi à verser de l’argent à Leonard afin de contourner le salary cap. Le propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, qui avait investi 60 millions de dollars dans Aspiration, a toujours nié avoir eu connaissance de l’accord conclu avec le joueur.

Kawhi Leonard ainsi que son oncle et conseiller d’affaires, Dennis Robertson, ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. Celle-ci est menée par un cabinet juridique indépendant et la NBA espère obtenir les conclusions dans les prochaines semaines, sans avancer de calendrier précis.

Les Clippers maintiennent leur ligne de défense

Les Clippers continuent de nier toute irrégularité. Dans leur communiqué, ils assurent ne jamais avoir fait transiter d’argent vers Kawhi Leonard via Aspiration et affirment avoir eux-mêmes été victimes d’une fraude orchestrée par le cofondateur de l’entreprise, Joe Sanberg, condamné depuis à 14 ans de prison.

« Nous reconnaissons l’incertitude que cette situation a créée et l’impact qu’elle a eu sur notre équipe, nos fans, l’organisation des Raptors, leurs supporters et les joueurs dont l’avenir reste affecté tant que cette procédure se poursuit », ont déclaré les Clippers.

En attendant la décision de la NBA, l’un des plus gros trades de l’été reste donc totalement bloqué, laissant dans l’incertitude les deux franchises et les nombreux joueurs concernés par cette opération.