La Nike Air Flight Lite de retour avec le logo de Scottie Pippen

Cela vous a peut être sauté aux yeux ces dernières semaines en flanant dans vos sneakershops favoris : la Air Flight Lite de Nike est de retour, pour fêter dignement ses trente ans d'existence. Remise en peu en avant l'an dernier dans The Last Dance où l'on voit Scottie Pippen la porter lors de la saison 1990-1991 pour remporter la première bague des Bulls, elle est donc proposée à un large public et c'est un ravissement.

Pippen, qui fait ces derniers temps beaucoup parler de lui pour son livre et ses punchlines rageuses contre Michael Jordan, reste l'un des joueurs les plus marquants et élégants de sa génération. Nike lui offre donc un peu plus de lumière en placant son logo sur la semelle intérieure de cette Air Flight Lite sur un coloris "University Red" très 90s, et qui rappellera bien sur les couleurs de Chicago.

On devine bien le côté robuste de l'upper sur les images de cette version mid, avec son cuir épais blanc, son renfort au tour de la cheville et sa semelle épaisse. Force et vitesse, tel était à l'époque le leitmotiv de cette silhouette intemporelle, qui ravira les nostalgiques des sneakers alliant durabilité, maintien et style, à l'image de cette languette en néoprène et du Nike Air rouge présent sur le talon et l'outsole.

Pas de date de release officielle pour le moment, mais cela ne saurait tarder. A suivre de très près.

Les images de la Nike Air Flight Mid Scottie Pippen :