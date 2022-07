La Nike Air Flight Lite est de retour dans son meilleur coloris

A part la lignée Air Jordan, s'il y a bien une chaussure qui symbolise le côté rugueux et solide de la NBA des 90s, c'est bien la Air Flight Lite de Nike, et plus spécialement dans son coloris noir et blanc. Même si nous avons apprécié tous les derniers colorways qui sont ressortis récemment sur ce modèle, c'est celui ci que nous attendions tous.

Ce cuir noir légèrement suédé, ce swoosh blanc, ces touches de rouge sur l'arrière et les passants en haut du col blanc et noir qui rappelle un imprimé elephant print, que demander de plus ? Même le F de Flight posé sur la midsole à l'arrière est délicieux. Plus OG que ça, c'est impossible. Si la tige semble haute, Nike la considère comme Mid, ce qui confirme qu'à l'époque, le très haut était de mise !

Une date de sortie devrait être rapidement annoncée, espérons que ce soit au plus vite.

Les images de la Nike Air Flight Lite Black White