La Nike KD 15 se met en mode “What The”

Un best of de l'année sur une même chaussure

Même temporairement éloigné des terrains, Kevin Durant fait parler de lui et c'est plutôt sa chaussure signature qui parle pour lui. En effet, sa très populaire KD 15 va sibir le traitement "What The", coloris hybride introduit par la marque au Swoosh sur une Dunk en 2007. Le principe est simple : prendre tous les coloris d'un modèle sortis dans l'année et les mettre sur une seule et même paire de sneakers.

Le résultat est bariolé, surprenant et hyper original, avec les pieds en mismatch complet, que ce soit les uppers, les languettes, les semelles et même les lacets !

Pas de date de sortie pour le moment annoncée, mais tout laisse à croire que ce sera pour l'été prochain.

Les images de la Nike KD 15 "What The"