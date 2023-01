La Nike LeBron 20 retourne au lycée

La LeBron 20 fait saliver beaucoup de joueurs et de sneakerheads depuis le début de la saison, et à juste titre. Les coloris se succèdent et sont tous plus savoureux les uns que les autres. Il fallait donc s'attendre aussi à une flopée d'éditions exclusivement réservées au King. Et comme chaque année, il aura droit à une version rendant hommage à son lycée de St Vincent St Mary qu'il affectionne toujours autant.

L'upper sera donc recouvert de ce fameux tissage coloré en vert, avec des touches dorées sur la semelle et les swooshes, et du blanc sur la midsole. Le logo de l'école est cousu sur le talon, et des imprimés portés au laser sont placés sur tout le mudguard.

Peu de chances que ce modèle PLayer Exclusive soit commercialisé un jour (comme toujours sur les itérations SVSM), mais fichtre que c'est joli !

Les images de la Nike LeBron 20 St Vincent St Mary